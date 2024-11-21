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Симоньян раскрыла, кто первый даст заднюю после заявления Путина про "Орешник"

Симоньян раскрыла, кто первый даст заднюю после заявления Путина про "Орешник"

Главред RT сравнила заявление Путина про Орешник с ракетным ультиматумом России Западу.Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Владимира Путина об испытании ракеты "Орешник" фразой: "А дальше — кто первый даст заднюю".

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
В Польше Дуда неадекватно раздухарился - пора и по нему &quot;орешником&quot;.
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13 час.

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