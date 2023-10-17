Более агрессивное лечение не влияет на качество жизни пациентов с метастатическим колоректальным раком

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, показывает, что интенсивное локально-регионарное лечение, направленное на удаление как можно большего объема опухоли (известное как «дебулкинг»), в дополнение к стандартной системной терапии, не оказывает существенного влияния на общее качество жизни людей с метастатическим колоректальным раком.