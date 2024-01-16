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Три автобуса в Краснодаре меняют маршрут: идут дальше и по другим улицам! Изучите схемы, чтобы не ждать

Три автобуса в Краснодаре меняют маршрут: идут дальше и по другим улицам! Изучите схемы, чтобы не ждать

Речь идет о маршрутах №№ 58, 161А и 189А. Их путь будет продлен и пройдет по другим улицам – важно изучить изменения, чтобы зазря не стоять на остановке, где маршрут уже не идет.

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