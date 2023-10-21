Ялтинский медицинский центр собрал наборы аптечек для бойцов СВО

К руководству Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства обратились волонтёры НКО «Переправа», которые комплектуют гуманитарную помощь участникам СВО, и предложили принять участие в новом сборе.
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