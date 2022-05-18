Allianz виплатить багатомільярдну компенсацію у справі про інвестиційні махінації в США Одна з найбільших страхових компаній світу досягла угоди з Міністерством юстиції США та Комісією з цінних паперів та бірж США Німецька страхова компанія Allianz погодилася виплатити понад 6 млрд доларів, а її інвестиційний підрозділ у США Structured Alpha визнав себе винним у скоєнні […] Сообщение Allianz виплатить багатомільярдну компенсацію у справі про інвестиційні махінації у США появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.