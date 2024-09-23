Архангельский театр драмы представил первых участников проекта «Малая форма»

Всего на участие было подано более 100 работ и заявки продолжают приходить, сообщили в театре— В этом проекте у нас получается объединить совершенно разные работы: как современные драматургические тексты, так и классику и поэзию; как взрослые, так и детские; как драматические, так и пластические спектакли.