Участники группы "Би-2" скоро будут депортированы из Таиланда, заявил генконсул

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что иммиграционные власти провинции приняли решение этапировать музыкантов группы Би-2 (один из фронтменов, Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) в Бангкок для дальнейшей депортации в Россию .