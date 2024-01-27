Участники группы "Би-2" скоро будут депортированы из Таиланда, заявил генконсул

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что иммиграционные власти провинции приняли решение этапировать музыкантов группы Би-2 (один из фронтменов, Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) в Бангкок для дальнейшей депортации в Россию .
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