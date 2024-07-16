Жителям юга России ограничили электроснаблжение из-за сбоя на Ростовской АЭС

Из-за сбоя на Ростовской АЭС без электричества оказались несколько миллионов человек на юге России. Графики временного отключения электричества введены в Пятигорске, Краснодаре, Армавире, Анапе, Таганроге, Севастополе и других городах, а также в ряде районов Дагестана, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.