Путин назвал «странную», но точную цель российского экспорта

Проведя расширенный президиум Госсовета по развитию экспорта, президент РФ Владимир Путин, возможно, впервые публично расставил приоритеты таким образом: главное, для чего нужен экспорт, наряду с очевидными вещами, такими как экспортная выручка, — это возможность благодаря конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках служить «катализатором обновления нашей промышленности».