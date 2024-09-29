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Путин назвал «странную», но точную цель российского экспорта

Путин назвал «странную», но точную цель российского экспорта

Проведя расширенный президиум Госсовета по развитию экспорта, президент РФ Владимир Путин, возможно, впервые публично расставил приоритеты таким образом: главное, для чего нужен экспорт, наряду с очевидными вещами, такими как экспортная выручка, — это возможность благодаря конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках служить «катализатором обновления нашей промышленности».

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