Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) потребовал от президента Джо Байдена заставить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.
«Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум: Прекратите огонь в Газе!
Комментарии
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лл
лина любимцева
Захотели бы заступиться за сектор Газа - уже давно бы заступились!! А так только издалека тяффкают, позволяя, чтобы гибли малые дети и безвинные люди в Газе. КОРОЧЕ - НИКТО И НИГДЕ НЕ ЗАЩИЩЕН!!... Единственное, это как предложил Путин - образовать два государства: Израиль и Палестину. Только не факт, что Израиль не продолжит агрессию против палестинцев и отцепится уже от них навсегда. Они же наметили палестинцев в жертвы!! МАНЬЯКИ!... За что их, в свое время, и разогнали по всему миру... ЗА ЭТО САМОЕ!!
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2 д.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Наш Президент Путин озвучил решение ООН от 1947г, где говорится о создании на палестинских землях 2 государства, но сионисты плевали на весь мир и решили , что это их историческая земля и только они будут здесь командовать.Для начала устроили акт устрашения палестинцам и за одну ночь боевики под командованием Бен-Гуриона( в его честь в Тель-Авиве назван аэропорт), вырезали 6700 чел, включая младенцев. Арабы с этой территории в одну ночь покинули свои дома и разбежались.Зверье сняло свою маску.Вот так потихоньку прибрали к своим рукам большую часть Палестины, хотя им никто их не давал.Сейчас получают ответку. Но думаю все впереди.
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2 д.
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