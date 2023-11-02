«Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум: Прекратите огонь в Газе!

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лина любимцева

Захотели бы заступиться за сектор Газа - уже давно бы заступились!! А так только издалека тяффкают, позволяя, чтобы гибли малые дети и безвинные люди в Газе. КОРОЧЕ - НИКТО И НИГДЕ НЕ ЗАЩИЩЕН!!... Единственное, это как предложил Путин - образовать два государства: Израиль и Палестину. Только не факт, что Израиль не продолжит агрессию против палестинцев и отцепится уже от них навсегда. Они же наметили палестинцев в жертвы!! МАНЬЯКИ!... За что их, в свое время, и разогнали по всему миру... ЗА ЭТО САМОЕ!!