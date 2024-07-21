Семья из Ленобласти получила тюремные сроки за листовки во славу Бандеры и с оскорблениями Путина

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Новоселова Марина
Надо бы добавить срока, а после вышвырнуть из страны обоих!!!
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13 час.
Андрей
вы правы. За призыв к терроризму срок смешной. Где прокуратура? В Питере всё не слава богу.
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10 час.

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