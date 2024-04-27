ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА

Ни тени сожаления к предателям России! Жрите твари то , что заслужили !Вот, только что-то мне подсказывает, что все беженцы из армении ненавидящие Россию,-в России же и окажутся на московских и питерских рынках!

Аршак Меликджанян

Ереван совершает самоубийство?, да потому что, выбрали эту сволочь и предателя пашиняна, мало, ещё и перевыбрали, и спокойно смотрят как он продаёт Армению, сам то он потом сдристнет в пиндосию или во францию, а куда денется народ?, часть в Россию, Христа ради, а остальные куда?, ведь лягушатники или англосаксы кинут как всегда, как и всех, значить............северный пушистый зверёк.