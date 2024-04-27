СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Баку не оставит в покое Ереван, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха. Лидер Азербайджана не выпустит из своих рук рвущую с Россией Армению, которой никто кроме Москвы не сможет помочь.
ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА
Комментарии
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Boris Borisov
Ни тени сожаления к предателям России! Жрите твари то , что заслужили !Вот, только что-то мне подсказывает, что все беженцы из армении ненавидящие Россию,-в России же и окажутся на московских и питерских рынках!
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7 час.
Поля Русс
Под жопу….ни каких армянских беженцев….Как они все уже достали нас…Россию….сгиньте и не объявляйтесь ….мы только вздохнем-слава Богу, от одних освободились
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5 час.
Аршак Меликджанян
Ереван совершает самоубийство?, да потому что, выбрали эту сволочь и предателя пашиняна, мало, ещё и перевыбрали, и спокойно смотрят как он продаёт Армению, сам то он потом сдристнет в пиндосию или во францию, а куда денется народ?, часть в Россию, Христа ради, а остальные куда?, ведь лягушатники или англосаксы кинут как всегда, как и всех, значить............северный пушистый зверёк.
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5 час.
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