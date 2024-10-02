Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Чекалиных

ТАСС/Сергей Карпухин Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, сообщил источник РЕН ТВ.
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