Оружие, созданное для ликвидации Сталина: как немецкие диверсанты хотели использовать «панцеркнакке»

По данным отечественных и зарубежных историков, опиравшихся в своих исследованиях на рассекреченные документы 40-х годов ХХ века, покушение на Иосифа Сталина, готовившееся в нацистской Германии, было одним из ключевых эпизодов масштабного совместного предприятия абвера и СД «Цепеллин».
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