Набор врачей увеличили в Иркутской Медсанчасти ИАПО

Иркутская «Медсанчасть ИАПО» увеличила набор врачей-молодых специалистов. О том, почему медики стремятся попасть на работу в «Медсанчасть ИАПО» студентам выпускных курсов Иркутский базового медицинского колледжа и Института сестринского образования рассказали в ходе экскурсии «Президентский маршрут», которая прошла в среду 31 января.