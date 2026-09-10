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Царьград

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В Крыму ввели лимит на продажу бензина: не более 20 литров в руки

В Крыму ввели лимит на продажу бензина: не более 20 литров в руки

В Крыму ужесточаются ограничения на продажу автомобильного топлива. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о введении лимита на отпуск бензина для частных лиц.

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