Меленстен об «МЮ»: «Если они упустят Лигу Европы, сезон можно считать катастрофическим. Это единственный путь обратно в ЛЧ»

В первом матче 1/8 финала турнира «МЮ» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» на выезде (1:1). «Лига Европы – единственное, что сейчас остается у «Манчестер Юнайтед».
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