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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол продал особняк в Калифорнии более чем за 15 млн долларов

Крис Пол продал особняк в Калифорнии более чем за 15 млн долларов

Бывший игрок «Голден Стэйт», который подписал контракт с «Сан-Антонио» в июле, на этой неделе продал свой особняк в Калифорнии за 15 150 000 долларов.

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