"И ради этого мы его выбирали?! Подкачал гарант!": Россияне и эксперты возмущены составом нового правительства

Политнавигатор Эксперты: Новая должность Шойгу – не понижение, а повышение Критики Сергея Шойгу напрасно преподносят его отставку с должности министра обороны и переход на работу секретарем Совбеза РФ как понижение.
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