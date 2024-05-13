ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    На переправе коней не меняют! Сейчас МО РФ уйдет на учебу, чтобы генералы и адмиралы понимали его тактику, как эконом..."И ради этого мы ...
  • Аудрюс
    А чередной представитель засланцев появился! Вам, как вашему кумиру, сто баксов покажи, вы и мать родную сдадите!"И ради этого мы ...
  • Аудрюс
    А вы знаете! Когда, в прошлый раз, Мишустина поставили в премьеры, то люди писали почти то-же самое, что и сегодня..."И ради этого мы ...

"И ради этого мы его выбирали?! Подкачал гарант!": Россияне и эксперты возмущены составом нового правительства

"И ради этого мы его выбирали?! Подкачал гарант!": Россияне и эксперты возмущены составом нового правительства

Политнавигатор Эксперты: Новая должность Шойгу – не понижение, а повышение Критики Сергея Шойгу напрасно преподносят его отставку с должности министра обороны и переход на работу секретарем Совбеза РФ как понижение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
А вы знаете! Когда, в прошлый раз, Мишустина поставили в премьеры, то люди писали почти то-же самое, что и сегодня...
Ответить
22 мин.
Аудрюс
А чередной представитель засланцев появился! Вам, как вашему кумиру, сто баксов покажи, вы и мать родную сдадите!
Ответить
18 мин.
Анатолий Анатольев
На переправе коней не меняют! Сейчас МО РФ уйдет на учебу, чтобы генералы и адмиралы понимали его тактику, как экономист ТАБУРЕТКИН!!!! Нес ссверю, что еще одного Жукова НЕТ!!!!
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх