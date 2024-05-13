"И ради этого мы его выбирали?! Подкачал гарант!": Россияне и эксперты возмущены составом нового правительства

Аудрюс А вы знаете! Когда, в прошлый раз, Мишустина поставили в премьеры, то люди писали почти то-же самое, что и сегодня...

Аудрюс А чередной представитель засланцев появился! Вам, как вашему кумиру, сто баксов покажи, вы и мать родную сдадите!