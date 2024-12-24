«Наша цель — сократить их численность»: омские депутаты заявили, что в следующем году примут некие меры, касающиеся бездомных собак.
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«Наша цель — сократить их численность»: омские депутаты заявили, что в следующем году примут некие меры, касающиеся бездомных собак.