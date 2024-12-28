Кондитеры и рукодельницы Ямала организовали благотворительную ярмарку

Благотворительная ярмарка «Твори добро» пройдет в Новом Уренгое в последнее воскресенье года — все средства от продажи товаров будут направлены на поддержку семей, воспитывающих детей с неизлечимыми заболеваниями.
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