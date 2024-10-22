Только 10% уже работающих россиян опасаются лишиться своего места

Доля занятых россиян, которые боятся остаться без работы сократилась с 16% до 10% за последние два года, пишет «Ъ» со ссылкой на записку, которую подготовил ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.