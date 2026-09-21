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Татар-информ

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В Татарстане специалисты обнаружили муку, зараженную картофельной болезнью

В Татарстане специалисты обнаружили муку, зараженную картофельной болезнью

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ С начала года специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан провели 33 исследования хлебопекарной пшеничной муки с целью выявления картофельной болезни хлеба.

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