Новогодняя облава ОМОНа на мигрантов в Петербурге: В полицию отправят тысячу человек

Акимова Татьяна

1000 выловили, а 1000000 привезут!Всех тех, кто уезжает в кишлаки, обратно не пускать, тогда и выводки сами уедут.Элементарно!!Гражданство не давать и все разбегутся.А кому дали-отобрать.За державу обидно!