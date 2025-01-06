Жители Омской области в общей сложности выиграли в новогодней лотерее более 36 миллионов рублей. Самым крупным выигрышем в регионе стал миллион, но его пока никто не забрал.
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Жители Омской области в общей сложности выиграли в новогодней лотерее более 36 миллионов рублей. Самым крупным выигрышем в регионе стал миллион, но его пока никто не забрал.