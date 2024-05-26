Для всех, кому за 30: гайд, как жить эту взрослую жизнь

10 шагов к успеху: определитесь с ценностями, найдите свою профессию, развивайтесь, заботьтесь о здоровье, будьте ответственными, общайтесь, не бойтесь ошибаться, не сравнивайте себя, живите здесь и сейчас, путешествуйте.
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