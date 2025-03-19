Возвратное движение: активы на 2,4 трлн изъяты по искам Генпрокуратуры

Имущество пяти стратегических предприятий на общую сумму 2,4 трлн рублей возвращено государству по искам Генпрокуратуры, заявил 19 марта на итоговой коллегии надзорного ведомства его руководитель Игорь Краснов.
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