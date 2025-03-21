Nvidia потратит сотни миллиардов на чипы, произведенные в США

Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia, подтвердил на GTC 2025, что компания планирует потратить сотни миллиардов долларов на чипы, произведенные в США, в течение следующих четырех лет, сообщает Financial Times.
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