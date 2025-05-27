Более 860 тысяч рублей похитила бывший главный бухгалтер больницы в Кстове

Теперь ей нужно будет выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей Бывший главный бухгалтер Кстовской районной больницы похитила более 260 тысяч рублей после фальшивой организации транспортировки пациентов.
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