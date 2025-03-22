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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорхе Масвидаль: «Я бы поставил дом на Топурию в бою с Махачевым»

«Я бы поставил дом на Топурию. Я видел, как он справляется с высококлассными борцами. Одна ошибка, и они сдаются», – сказал Хорхе Масвидаль.

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