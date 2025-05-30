Тройня появилась на свет в Алматы

В Городском перинатальном центре Алматы произошло редкое и радостное событие - 36-летняя Эльмира Рысманова стала мамой троих девочек, зачав тройню без применения вспомогательных репродуктивных технологий, передает inAlmaty.
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