Как-то нервно отреагировал Пятачок на предложение "пойти на шашлыки"...

Я каждый день занимаюсь шейпингом, посещаю солярий, у меня один из лучших в городе маникюр, я целыми днями перелопачиваю сайты модных магазинов, я побывала у всех визажистов в городе! А ты! Ты!! Ты подаёшь на развод из-за какого-то не сваренного борща!!! Это всё стереотипы.