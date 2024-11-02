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Приколисты

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  • Eлена Константиновна
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Как-то нервно отреагировал Пятачок на предложение "пойти на шашлыки"...

Как-то нервно отреагировал Пятачок на предложение "пойти на шашлыки"...

Я каждый день занимаюсь шейпингом, посещаю солярий, у меня один из лучших в городе маникюр, я целыми днями перелопачиваю сайты модных магазинов, я побывала у всех визажистов в городе! А ты! Ты!! Ты подаёшь на развод из-за какого-то не сваренного борща!!! Это всё стереотипы.

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