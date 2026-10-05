Спортсмены Алматы завоевали 22 медали на Азиаде-2026

Спортсмены Алматы завоевали 22 медали на XX летних Азиатских играх в Японии. Представители города отличились в 15 видах спорта и внесли значительный вклад в результат национальной сборной Казахстана, передает inAlmaty.
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