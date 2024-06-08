чвсатпкьл

Это никогда не было секретом и все об этом давно знают с самого начала. Ходорковский передал в доверительное трастовое управление активами Юкоса организации Institute for Jewish Policy Research бенефициаром которой выступал Ротшильд.. Это было сделано для того, чтобы защитить активы на случай возможной конфискации или других действий со стороны российского правительства. Таким образом, Ротшильд выступал как доверительное лицо, однако это не означало, что он управлял компанией или принимал ключевые решения. Главная цель этого шага была юридическая и финансовая защита активов Ходорковского и его партнеров. Таким образом, заработала "чрезвычайная" схема управления "ЮКОСом", спланированная руководством компании на случай, если Генпрокуратура применит санкции против ее высокопоставленных сотрудников. О существовании такой схемы стало известно еще в середине июля 2003 г. По этой схеме предполагалось, что в случае смерти или недееспособности Михаила Ходорковского 50 процентов акций группы "МЕНАТЕП", находящихся в трасте, бенефициаром которого является глава "ЮКОСа", могут достаться только одному из совладельцев нефтяной компании. Первым преемником Ходорковского должен был стать глава "МЕНАТЕПа" Платон Лебедев, который, однако, попал за решетку раньше главы "ЮКОСа" - еще 2 июля 2003 года. Следующим в цепочке значился член совета директоров "ЮКОСа" Юрий Голубев. И лишь последним в этом ряду значился лорд Ротшильд. 30 октября Генпрокуратура арестовала 53-процентный пакет акций НК "ЮКОС", принадлежавший компаниям Yukos Universal Limited и Hully Enterpirses и находившихся на счетах в инвестиционном банке "Траст". В протоколе наложения ареста утверждалось, что акции фактически принадлежат главе "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому, подозреваемому в совершении финансовых преступлений против государства, ущерб от которых, по данным Генпрокуратуры, составляет около 1 миллиарда долларов. На следующий день пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин уточнил, что арестован не контрольный пакет, а лишь 44 процента акций нефтяной компании. Выяснилась и причина недоразумения: пакеты, принадлежавший Halley Enterprises и Yukos Universal Limited, ранее действительно составляли 53 процента, однако для слияния "ЮКОСа" с "Сибнефтью" была произведена дополнительная эмиссия, в результате чего доля акций уменьшилась. Эта информация из 2003 года и никогда не была секретом. 🤣😂