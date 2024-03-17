Синнер о завершении победной серии: «Я не так много об этом думаю. Уже концентрируюсь на Майами»

Он уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс 6:1, 3:6, 2:6. – Насколько вы гордитесь серией из 19 побед подряд? – Ты не будешь… по крайней мере, я не так много об этом думаю.