На Алтае сосед вынес из погреба пенсионерки семь банок солений и четыре ведра картошки

Во время осмотра дома подозреваемого полицейские обнаружили пустые банки из-под домашних заготовок В Родинском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу продуктов из погреба 68-летней местной жительницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии