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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае сосед вынес из погреба пенсионерки семь банок солений и четыре ведра картошки

На Алтае сосед вынес из погреба пенсионерки семь банок солений и четыре ведра картошки

Во время осмотра дома подозреваемого полицейские обнаружили пустые банки из-под домашних заготовок В Родинском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу продуктов из погреба 68-летней местной жительницы.

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