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Царьград

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Особняк XIX века в Ростове-на-Дону подешевел на 59 млн рублей

Особняк XIX века в Ростове-на-Дону подешевел на 59 млн рублей

Особняк «Дом М. Халибова» на Советской, 17 в Ростове-на-Дону площадью почти 2 000 квадратных метров продают за 199 миллионов рублей — на 59 миллионов дешевле, чем год назад.

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