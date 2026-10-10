Особняк XIX века в Ростове-на-Дону подешевел на 59 млн рублей

Особняк «Дом М. Халибова» на Советской, 17 в Ростове-на-Дону площадью почти 2 000 квадратных метров продают за 199 миллионов рублей — на 59 миллионов дешевле, чем год назад.
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