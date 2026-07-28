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Владимирские новости

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В Коврове трое мужчин убили знакомого из-за татуировки

В Коврове трое мужчин убили знакомого из-за татуировки

Убийство произошло из-за татуировки, обвиняемые нанесли жертве не менее 8 ударов молотком.В следственном отделе по городу Ковров регионального следственного управления СК расследуют убийство человека, совершенное группой лиц.

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