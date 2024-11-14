Аналитик Озер: Трамп может посетить РФ для обсуждения прекращения огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем может посетить Россию и Украину, чтобы убедить стороны согласиться на прекращение огня, поскольку план республиканца не подразумевает подписания мирного соглашения.
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