Ретро-поисковик FrogFind! настолько крут, что позволяет использовать интернет на Nokia 9110 (1998)

Как работает FrogFind? Функция поиска FrogFind по сути представляет собой специальную оболочку для поиска DuckDuckGo, преобразующую результаты в чрезвычайно простой HTML, который могут читать старые браузеры.
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