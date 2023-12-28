На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?

АГ

Алик Гумер

"наше правосудие как-то избирательно мягкое?" - Правосудие России Сформировано на обслуживание интересов буржуазии ! (кто хозяин - тот и формирует государство , ставит зпадачи ее структурам !). А сама буржуазия сформирована и наточена на обслуживание интересов запада - своих импортных хозяев ! Круг замкнулся - правосудие России , по крупному - концептуально , наточено антироссийски - на обслуживание интересов врага ! Судье Российскому одень парик = станет 1 в 1 судьей англо-саксов - извечных врагов Руси .... ! Даже внешние атрибуты насадили вражеские !!!