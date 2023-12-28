Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Сергей Губарев
    Таки да , аффтару похоже это ближе к сердцу , пардон , анусу.Почему я не вынош...
  • Надежда Яблокова
    Какой ужас... Сделал из театра публичный дом... Неужели кто-то ходит на эти "спектакли"? Только разве вуайеристы, нав...Так кого отмазыва...
  • lenivka
    Согласна с авторомПочему я не вынош...

На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?

На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?

Даже как-то неловко об этом писать, но приговор довольно странный. Наше правосудие часто демонстрирует гуманность там, где она выглядит неуместной и жестокость, там где уместна жесткость.

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Комментарии
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Николай Канаев
И применять высшую меру, к предателям неотвратимо!!!
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17 час.
ВЧ
Влад Черский
Однозначно высшая мера!!!
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16 час.
АГ
Алик Гумер
&quot;наше правосудие как-то избирательно мягкое?&quot; - Правосудие России  Сформировано на  обслуживание интересов буржуазии ! (кто хозяин - тот  и  формирует государство , ставит зпадачи ее структурам !).     А сама  буржуазия сформирована и наточена на  обслуживание интересов запада - своих импортных хозяев !          Круг замкнулся - правосудие России , по крупному - концептуально , наточено  антироссийски - на  обслуживание интересов врага !            Судье Российскому одень парик = станет 1 в 1   судьей  англо-саксов - извечных врагов  Руси .... !   Даже внешние атрибуты  насадили вражеские !!!
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13 час.

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