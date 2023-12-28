Даже как-то неловко об этом писать, но приговор довольно странный. Наше правосудие часто демонстрирует гуманность там, где она выглядит неуместной и жестокость, там где уместна жесткость.
На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?
Комментарии
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Николай Канаев
И применять высшую меру, к предателям неотвратимо!!!
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17 час.
ВЧ
Влад Черский
Однозначно высшая мера!!!
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16 час.
АГ
Алик Гумер
"наше правосудие как-то избирательно мягкое?" - Правосудие России Сформировано на обслуживание интересов буржуазии ! (кто хозяин - тот и формирует государство , ставит зпадачи ее структурам !). А сама буржуазия сформирована и наточена на обслуживание интересов запада - своих импортных хозяев ! Круг замкнулся - правосудие России , по крупному - концептуально , наточено антироссийски - на обслуживание интересов врага ! Судье Российскому одень парик = станет 1 в 1 судьей англо-саксов - извечных врагов Руси .... ! Даже внешние атрибуты насадили вражеские !!!
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13 час.
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