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20% – шансы Грузии обыграть Чехию на Евро-2024. Сборные впервые встретятся друг с другом

Грузия сыграет с Чехией во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Чехия котируется явным фаворитом за 1.

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