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Геннадий ОРЛОВ: Мне Данил Круговой нравится - наш парень. Когда он рвётся вперёд, сразу видно, что настоящая атака - у «Зенита»

Геннадий ОРЛОВ: Мне Данил Круговой нравится - наш парень. Когда он рвётся вперёд, сразу видно, что настоящая атака - у «Зенита»

Наш разговор с мэтром отечественного спортивного репортажа продолжился размышлениями вокруг последних футбольных событий.

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