А сало русское едят. Основанный в июле 1920 года Британский, а с 1926 года Королевский, институт международных отношений, известный также как дом Чатэма по названию особняка в центре Лондона, где институт размещён, целый век накапливал репутацию.
А сало русское едят. Основанный в июле 1920 года Британский, а с 1926 года Королевский, институт международных отношений, известный также как дом Чатэма по названию особняка в центре Лондона, где институт размещён, целый век накапливал репутацию.
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