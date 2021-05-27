Заноза

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Чатэм-хауз потерял репутацию. Анатолий Вассерман

Чатэм-хауз потерял репутацию. Анатолий Вассерман

А сало русское едят. Основанный в июле 1920 года Британский, а с 1926 года Королевский, институт международных отношений, известный также как дом Чатэма по названию особняка в центре Лондона, где институт размещён, целый век накапливал репутацию.

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Vsevolod
Все правильно, доколи? Но "воз и ныне там".

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