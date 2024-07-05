Бобровский об увлечениях: «Читаю духовную литературу, люблю биографии знаменитых людей. Музыка – релаксирующая или классическая»

– Чем увлекается Сергей Бобровский? Интересны ваши личные пристрастия: какой сериал из последних вам понравился, какую музыку слушаете, какие сайты читаете? И, конечно же, какие книги? В наше время у многих в принципе пропала такая привычка, как читать.