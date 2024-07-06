Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота: прогноз на 8 июля 2024 года, МЛС, Регулярный чемпионат, ставки и коэффициенты на Спортсе Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота: прогноз на 8 июля 2024 года, МЛС, Регулярный чемпионат, ставки и коэффициенты на Спортсе.