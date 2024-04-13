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Космические силы США отработают на орбите отражение атаки спутника РФ

Космические силы США отработают на орбите отражение атаки спутника РФ

Космические силы Соединенных Штатов в рамках миссии Victus Haze намерены отработать на околоземной орбите отражение удара со стороны спутника условного противника — Российской Федерации или Китайской Народной Республики.

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