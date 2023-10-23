Кто настоящий автор провокации под названием "Буча"

Николай Герасименко Как много букв и исторических аналогий, но в итоге на главный вопрос автор не ответил. Оказывается Люся Арестович является главным заказчиком и организатором провокации в Буче!!! Автор, Люся не та фигура, чтобы такие масштабные провокации организовывать. Арестович в первую очередь салорейховский пропагандист, не более. То что за этой кровавой провокацией стоят западные спецслужбы, понятно и без "вопли-шоу". У них богатый опыт в этом плане, и Скрипели, и Литвиненко, и Березовский, и малазийский Боинг и так далее по списку.

Коська Только один опрос - ВЫ видели ролик в котором украинский военнослужащий спрашивает своего командира с позывным "БОЦМАН" кого можно убивать и второй шедеРв, снятый и выданный в эфир советником Министра МВД Украины, Антониной Геращенко, в котором он предъявил убиенного бучанца по истечению недельного периода, НО, У КОТОРОГО ДВИГАЛИСЬ РУКИ И ГОЛОВА ПРИ ЕГО ПЕРЕНОСЕ НА НОСИЛКАХ!!!! И МНОГО еще подобных роликов, которые сейчас стремятся забыть НАПРОЧЬ!!!!