Петр Иванович Дубровский, добросовестный инженер – исследователь, честный и непредвзятый частный научный детектив.
Кто настоящий автор провокации под названием "Буча"
Комментарии
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Николай Герасименко
Как много букв и исторических аналогий, но в итоге на главный вопрос автор не ответил. Оказывается Люся Арестович является главным заказчиком и организатором провокации в Буче!!! Автор, Люся не та фигура, чтобы такие масштабные провокации организовывать. Арестович в первую очередь салорейховский пропагандист, не более. То что за этой кровавой провокацией стоят западные спецслужбы, понятно и без "вопли-шоу". У них богатый опыт в этом плане, и Скрипели, и Литвиненко, и Березовский, и малазийский Боинг и так далее по списку.
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5 д.
Коська
Только один опрос - ВЫ видели ролик в котором украинский военнослужащий спрашивает своего командира с позывным "БОЦМАН" кого можно убивать и второй шедеРв, снятый и выданный в эфир советником Министра МВД Украины, Антониной Геращенко, в котором он предъявил убиенного бучанца по истечению недельного периода, НО, У КОТОРОГО ДВИГАЛИСЬ РУКИ И ГОЛОВА ПРИ ЕГО ПЕРЕНОСЕ НА НОСИЛКАХ!!!! И МНОГО еще подобных роликов, которые сейчас стремятся забыть НАПРОЧЬ!!!!
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4 д.
иХ
ирина Хлебникова
Видела ролик, снятый укр.вояками,когда они входили в город.Ни одного трупа не было .На второй день искала этот ролик и не нашла.
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4 д.
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