"Чтобы реализовать свою мечту выйти в реальные активы до того, как всё обнулится, им нужна слабая власть в России, которая по дешевке будет им это продавать"

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Рано или поздно такое положение закончится и РФ приобретёт мир с победой в СВО
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8 час.
Александр Пятнистый
не замена элит, а просто устранение либералов от власти в принципе, даже от самой малой.
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8 час.
S
Sobering
Вы неправильно понимаете суть глобализма. Глобализм - вещь объективная и Миру нужна. А вот использование его - вещь субъективная. Глобалисты, как создатели США, рушат их уже за ненадобностью. Также рушат Европу, превращая её в халифат. Тут всё просто. Глобалистам тоже жить хочется, потому они понимают, что Россия является тем гвоздём, на котором висит благополучие Земли. Вот когда не станет США с Европой, тогда и будут браться за Россию. Но вряд ли им это удастся. А пока они за Путина и за Россию. Не отождествляйте глобалистов с глупыми страновыми элитами Запада. Последние также ведут войну с глобалистами.
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7 час.

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