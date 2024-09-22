"Чтобы реализовать свою мечту выйти в реальные активы до того, как всё обнулится, им нужна слабая власть в России, которая по дешевке будет им это продавать"
Полковник СВР, профессор МГИМО Андрей Безруков – о причинах кризиса в мире и попытке BlackRock оставить всех с фантиками:
Мы сейчас, как мир, заканчиваем одну эпоху и начнем другую.
Комментарии
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Рано или поздно такое положение закончится и РФ приобретёт мир с победой в СВО
не замена элит, а просто устранение либералов от власти в принципе, даже от самой малой.
Вы неправильно понимаете суть глобализма. Глобализм - вещь объективная и Миру нужна. А вот использование его - вещь субъективная. Глобалисты, как создатели США, рушат их уже за ненадобностью. Также рушат Европу, превращая её в халифат. Тут всё просто. Глобалистам тоже жить хочется, потому они понимают, что Россия является тем гвоздём, на котором висит благополучие Земли. Вот когда не станет США с Европой, тогда и будут браться за Россию. Но вряд ли им это удастся. А пока они за Путина и за Россию. Не отождествляйте глобалистов с глупыми страновыми элитами Запада. Последние также ведут войну с глобалистами.
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