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Экс-спикер Генштаба ВСУ невысоко оценил шансы на форсирование Днепра 

Экс-спикер Генштаба ВСУ невысоко оценил шансы на форсирование Днепра 

Десантная операция по форсированию Днепра в Херсонской области – это маловероятная история. Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно думает мерзавец-власовец, форсировать ради своей смерти - безмозглая задача хохло-хенералов!👀👍👈😜😱
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4 д.

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